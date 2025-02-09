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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز

موعد مباراة برشلونة ضد اشبيلية في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة



يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز والقنوات الناقلة



يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره إشبيلية اليوم على ملعب" رامون سانشيز بيزخوان" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة



وتنقل قناة "beIN Sports 3 HD" أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، بتعليق "حفيظ دراجي".

القنوات المجانية:

ياه سات TV VARZISH HD

انتلسات 62 VARZISH HD

قنوات الشيرينج:

هيسباسات DAZN 1 HD

البلغاري Max sport 4 HD

هوتبيرد Canal+sport HD

هوتبيرد Nova sport 1 HD

يوتلسات 16 Arena sport 2 HD

يوتلسات 16 SS 2 HD

استرا 23 Ziggo sport HD

هيلاسات Prima sport 2 HD

انتلسات 45 Max sport 4 HD

اموس ONE HD



يدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو المركز الثالث برصيد 45 نقطة بينما إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة

