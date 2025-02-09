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أحمد جودة - القاهرة - أكد سالم محمد سالم وكيل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك الجديد، أنه قام بترشيح العديد من اللاعبين، وكانت هناك قناعة باللاعب، مشيرًا إلى أنه قام بأخذ العديد من الأراء الفنية، ولذلك قام بعرض اللاعب على مسئولي النادي وخصوصا أحمد حسام ميدو.

وكيل صلاح الدين مصدق يكشف كواليس انتقاله للزمالك

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "ميدو لديه طاقم سكاوتنج خاص، بالإضافة للطاقم الموجود في الزمالك، وكنا نسعى سريعا لحسم تلك الصفقة، ونجحنا في إقناع رئيس نادي نهضة الزمامرة، وكان من الصعب ضم صلاح الدين مصدق لأنه ينافس على الدوري المغربي ويتواجد في المركز الثاني".

وأضاف: "هناك البعض يحاول التقليل من نادي نهضة الزمامرة، وسأقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم، وهناك أحد المذيعين قال أن الزمامرة (درجة ثانية) في المغرب، والنادي فوضني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعضهم لا يعلم شيئا ويريد التقليل من صلاح الدين مصدق لمجرد أنه انضم للزمالك، لكن لو انضم لنادي آخر سيكون صفقة عالمية".

وواصل: "المفاوضات كانت صعبة للغاية مع نهضة الزمامرة لأنه يسعى للمنافسة على البطولة، والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب خاض 17 لقاء منهم 9 لقاءات خرج بكلين شيت، وهو من أفضل الفرق في المغرب حاليًا، ونجح في التفوق على أندية كبيرة هناك، وكان من الصعب إقناع رئيس النادي التخلي عن اللاعب، لكن صلاح الدين مصدق تمسك بالانتقال للزمالك وتمسك بإتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي".

وأكمل: "اللاعب المغربي يدرك قيمة الزمالك ويسعى للتواجد في منتخب المغرب، وهناك لاعبين آخرين تواجدوا في القلعة البيضاء وانضموا للمنتخب وبعد رحيلهم عن الفريق لم ينضموا مرة آخرى".

وزاد: "الزمالك يضيف لأي لاعب أو وكيل لاعبين، والزمالك اسم كبير، ولا يجب التقليل من أي صفقة أو اللاعب أو ناديه".

وتابع: "صلاح الدين مصدق لم يضع أي شروط للانضمام للزمالك، واللاعب متحمس للظهور بشكل جيد مع الفريق، وميدو نجح في إقناعه بالانضمام للزمالك، ونجحنا في تخفيض المقابل المالي على قسطين مقابل 300 الف دولار، القسط الأول 100 الف دولار حاليا، والقسط الثاني 200 الف دولار في ختام الموسم".

وأكمل: "صلاح الدين مصدق شارك في التدريبات، وخضع للكشف الطبي اليوم، وتحدث مع جروس، والذي أكد حاجته للاعب خلال الفترة القادمة، وهو يجيد اللعب مساك والديفيندر والظهير الأيمن، وهي ميزة نالت إعجاب المدرب وميدو، وسيرتدي القميص 15 محليًا و29 في بطولة الكونفدرالية".

وأتم: "أشكر جمهور نادي الزمالك الذي يساند ويدعم فريقه، ومجلس الإدارة، وكذلك حسين لبيب رئيس النادي واعضاء المجلس، واحمد حسام ميدو، وكنا نسعى لضم أسماء آخرى للانضمام لنادي الزمالك، لكن الوقت كان ضيق، وفي الميركاتو الصيفي القادم سيكون هناك مفاجآت وسيستم جديد للتعاقدات سواء لاعبين محليين أو أجانب".