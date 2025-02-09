نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تونس وراء انضمام الجفالي لصفوف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن اللاعب التونسي أحمد الجفالي انضم لنادي الزمالك عن طريق حازم إمام، مشيرا إلى أن زبير بيه نجم الكرة التونسية السابق كان وراء انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

نجم تونس وراء انضمام الجفالي لصفوف الزمالك

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "بعد توصية زبير بيه، لحازم إمام، حسم الزمالك صفقة الجفالي مقابل 500 الف دولار، وسيدفع الزمالك قسط اول 200 الف دولار، والقسط الثاني 300 الف دولار، وهناك 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلا".