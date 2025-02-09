نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه في الزمالك لرحيل جروس بعد تراجع النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، لم يكن له علاقة مطلقا بملف الصفقات، مشيرا إلى أن اللجنة الموجودة حاليا ليس لديهم قناعة بوجود المدرب السويسري، ويرغبون في تغيير المدرب.

اتجاه في الزمالك لرحيل جروس بعد تراجع النتائج

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "اللجنة ترى أن جروس لم يضيف شيئا لنادي الزمالك، والفريق بعيد فنيا للغاية، والبعض يرى حاليا ضرورة رحيله".

وأضاف: "بنسبة 90%، إدارة الزمالك تتجه لإقالة جروس، في ظل عدم القناعة مطلقا بما يقدمه، وسوف يتم الاعلان عن رحيل المدرب".

وأكمل: "ربما يكون الزمالك استقر على تعيين مدرب أجنبي آخر، وهناك عدد من المرشحين بالفعل".

وزاد: "كل الاحتمالات واردة بشأن مصير جروس، ووفقا لمصادرنا فان المدرب قريب من الرحيل عن الزمالك".