نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى بشأن ناصر ماهر مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب في الزمالك من تصرف ناصر ماهر في لقاء الاسماعيلي والطرد الذي تعرض له وسيغيب على أثره لفترة تصل لـ3 مباريات.

مفاجأة كبرى بشأن ناصر ماهر مع الزمالك

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "ناصر ماهر طلب من مسئولي الزمالك تعديل عقده، وهناك حالة دهشة واستغراب جدًا لدى مسئولي النادي، ووصف البعض ذلك بأن ناصر (بيتدلع شوية).. واللاعب يتحدث دائما عن رغبته في تعديل العقد رغم إنه منضم منذ يناير الماضي فقط".

وأضاف: "الزمالك تواصل مع عمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، وطلب شراء عقد عبدالرحمن مجدي، وتمت الموافقة على طلبهم مقابل التعاقد مع ناصر ماهر، ومسئولي الزمالك تأكدوا من وجود أحاديث من مسئولي بيراميدز مع ناصر".

وزاد: "إدارة الزمالك تأكدت من وجود عروض لناصر ماهر، والبعض داخل النادي يرون أن هناك حالة (دلع) بشأن ناصر ماهر، كما أنه سيغيب لثلاث مباريات، رغم أنه عائد للإصابة مؤخرا".

وأكمل: "مسئولي الزمالك رفضوا فكرة التفريط في ناصر ماهر، بينما بيراميدز وافق في البداية على اعارة عبدالرحمن مجدي مقابل 18 مليون جنيه، مع وجود احقية شراء مقابل مليون دولار، لكن في النهاية بيراميدز لا يبيع بسهولة للقطبين".