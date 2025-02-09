نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المنافسات ضمن الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاحد الموافق 9 من فبراير الجاري.

ويتنافس العديد من نجوم الدوري الاسباني علي جائزة قيمة في الموسم وهي هداف الدوري الاسباني.

من يتصدر هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد؟

اليكم ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق مواجهات اليوم:

1- روبرت ليفاندوفسكي برصيد 18 هدف.

2- كيليان مبابي برصيد 16 هدف.

3- انتي بوديمير برصيد 12 هدف.

4- رافينها برصيد 12 هدف.

5- اويهان سانسيت برصيد 11 هدف.

6- كيكي غارسيا برصيد 9 أهداف.

7- أنطوان جريزمان 8 أهداف.

8- ألكسندر سورلوث برصيد 8 اهداف.

9- ثيرنو باري برصيد 8 اهداف.

10- فينيسوس جونيور برصيد 8 اهداف.