موعد مباراة روما ضد فينيزيا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة روما وفينيسيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تعادل روما مع نابولي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما خسر فينيسيا من أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل روما المركز التاسع برصيد 31 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل فينيسيا المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.

موقف روما وفينيسيا في جدول الدوري الإيطالي

احتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين نجح فينيسيا في الصعود إلى الدوري الإيطالي بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

موعد مباراة روما وفينيسيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة روما وفينيسيا يوم الأحد 9 فبراير 2025 على استاد بيير لويجي بينزو معقل فينيسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة روما وفينيسيا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وسيقوم فيصل الهندي بالتعليق على أحداث المباراة.