نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة لاتسيو ضد مونزا في الكالتشيو اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة لاتسيو ومونزا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز لاتسيو على كالياري بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما خسر مونزا من هيلاس فيرونا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 42 نقاط في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل مونزا المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة لاتسيو ومونزا يوم الأحد 9 فبراير 2025 على ملعب الأوليمبكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة لاتسيو ومونزا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم محمد الشامسي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي

احتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

في حين احتل مونزا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 45 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 15 مباراة.