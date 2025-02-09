نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا قرر الزمالك تسليم زيزو للجماهير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات احمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بالزمالك بأن مفاوضات زيزو ستكون علانية ما هو إلا وسيلة ضغط من النادي على اللاعب أمام الجماهير.

لماذا قرر الزمالك تسليم زيزو للجماهير؟

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أن إدارة النادي ترغب في بقاء زيزو وتجديد عقده باي شكل حتى ولو كانت الطريقة إنهم "يركبوه مسرح" امام الجماهير من خلال إعلان كافة تفاصيل التفاوض والعروض المقدمة للاعب من النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

