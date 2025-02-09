نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد استون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير مع نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، على ملعب فيلا بارك.

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي في موسمه الحالي داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.