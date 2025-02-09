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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة التصريحات التي أدلى بها خالد الجوادي مترجم كولر السابق والتي هاجم فيها المدير الفني للنادي الأهلي.

شبانة: شهادة غامضة عن أنانية كولر

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تصريحات الجوادي جاءت مفاجأة خاصة إنه كان دائم الإشادة بكولر في السابق.



وأضاف شبانة أن اتهامات الجوادي لكولر في اختيار الصفقات غير منطقية خاصة وإنه حق أصيل لأي مدرب يستهدف ضم أفضل الصفقات للارتقاء بمستوى الفريق وفق رؤيته الفنية التي تخدم خططه وطريقة لعبه بعيدا عن مدى جماهيريتها.



واتم شبانة أن الفيصل بين الجماهير والمدرب هو تحقيق الانتصارات وليس ابرام الصفقات.