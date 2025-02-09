نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. وتنطلق المنافسات ضمن الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاحد الموافق 9 من فبراير الجاري ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد اليكم ترتيب الدوري قبل انطلاق منافسات اليوم

1- ريال مدريد برصيد 50 نقطة.

2- اتليتكو مدريد برصيد 49 نقطة.

3- برشلونة برصيد 45 نقطة.

4- أتليتك بيلباو برصيد 44 نقطة.

5- فياريال برصيد 40 نقطة.

6- رايو فايكانو برصيد 35 نقطة.

7- جيرونا برصيد 31 نقطة.

8- أوساسونا برصيد 30 نقطة.

9- مايوركا برصيد 30 نقطة.

10- ريال بيتيس برصيد 29 نقطة.

11- سيلتا فيجو برصيد 28 نقطة.

12- ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة.

13- اشبيلية برصيد 28 نقطة.

14- خيتافي برصيد 24 نقطة.

15- ليغانيس برصيد 23 نقطة.

16- لاس بالماس برصيد 23 نقطة.

17- اسبانيول برصيد 23 نقطة.

18- الافيس برصيد 21 نقطة.

19- فالنسيا برصيد 19 نقطة.

20 - ريال بن الوليد برصيد 15 نقطة.

