نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.
وتنطلق المنافسات ضمن الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاحد الموافق 9 من فبراير الجاري
ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد
اليكم ترتيب الدوري قبل انطلاق منافسات اليوم
1- ريال مدريد برصيد 50 نقطة.
2- اتليتكو مدريد برصيد 49 نقطة.
3- برشلونة برصيد 45 نقطة.
4- أتليتك بيلباو برصيد 44 نقطة.
5- فياريال برصيد 40 نقطة.
6- رايو فايكانو برصيد 35 نقطة.
7- جيرونا برصيد 31 نقطة.
8- أوساسونا برصيد 30 نقطة.
9- مايوركا برصيد 30 نقطة.
10- ريال بيتيس برصيد 29 نقطة.
11- سيلتا فيجو برصيد 28 نقطة.
12- ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة.
13- اشبيلية برصيد 28 نقطة.
14- خيتافي برصيد 24 نقطة.
15- ليغانيس برصيد 23 نقطة.
16- لاس بالماس برصيد 23 نقطة.
17- اسبانيول برصيد 23 نقطة.
18- الافيس برصيد 21 نقطة.
19- فالنسيا برصيد 19 نقطة.
20 - ريال بن الوليد برصيد 15 نقطة.