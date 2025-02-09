الرياضة

ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد

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ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المنافسات ضمن الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاحد الموافق 9 من فبراير الجاري 

ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مباريات اليوم الاحد

اليكم ترتيب الدوري قبل انطلاق منافسات اليوم


1- ريال مدريد برصيد 50 نقطة.
2- اتليتكو مدريد برصيد 49 نقطة.
3- برشلونة برصيد 45 نقطة.
4- أتليتك بيلباو برصيد 44 نقطة.
5- فياريال برصيد 40 نقطة.
6- رايو فايكانو برصيد 35 نقطة.
7- جيرونا برصيد 31 نقطة.
8- أوساسونا برصيد 30 نقطة.
9- مايوركا برصيد 30 نقطة.
10- ريال بيتيس برصيد 29 نقطة.
11- سيلتا فيجو برصيد 28 نقطة.
12- ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة.
13- اشبيلية برصيد 28 نقطة.
14- خيتافي برصيد 24 نقطة.
15- ليغانيس برصيد 23 نقطة.
16- لاس بالماس برصيد 23 نقطة.
17- اسبانيول برصيد 23 نقطة.
18- الافيس برصيد 21 نقطة.
19- فالنسيا برصيد 19 نقطة.
20 - ريال بن الوليد برصيد 15 نقطة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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