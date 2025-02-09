انت الأن تتابع خبر كوفاتش يتحسر على خسارة دورتموند أمام شتوتجارت والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد لبوروسيا دورتموند أن فريقه في حاجة إلى تصحيح مساره سريعا عندما يواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمس السبت أمام ضيفه شتوتجارت 1 2/ في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وخلال الظهور الأول لكوفاتش في منصب المدير الفني عقب خلافة التركي نوري شاهين، واصل دورتموند مسلسل نزيف النقاط وسقط أمام ضيفه شتوتجارت.

وتعرض دورتموند لصدمة جديدة لمساعيه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي وبالتالي المشاركة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش الذي خلف شاهين بعد رحيل الأخير عقب خسارة الفريق في أول أربع مباريات في العام الحالي، قبل أن يتولى ميك تولبيرج المهمة بشكل مؤقت "أدرك أن أمامنا الكثير من العمل علينا القيام به".

وقاد تولبيرج دورتموند للفوز مرتين مقابل تعادل واحد، لكن الفريق لم ينجح في مواصلة صحوته أمام شتوتجارت.

وقال كوفاتش لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد "الأولاد قدموا حقا كل ما في وسعهم حتى الدقيقة الأخيرة، النتيجة كانت الشيء الوحيد الذي لم يعجبني، باقي الأمور كانت جيدة تماما".

وأضاف "لم يكن من المفترض أن نخرج خاسرين، الفريق قام بالكثير من الأمور بشكل جيد، سواء كانت الكرة في حوزته أم لا، لكننا لم نتخذ دائما القرارات الصحيحة داخل منطقة الجزاء، وحرمنا أنفسنا من الجائزة".

من جانبه قال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند "أدينا بشكل جيد في عدة مراحل لكننا افتقدنا أيضا لبعض الحظ، والوضوح والتصميم".

ووصف فالديمار أنطون المدافع السابق لشتوتجارت والحالي لدورتموند، تسجيله هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه بأنه "مؤلم للغاية". وأضاف "بالطبع أردنا الفوز جميعا لكن هناك الكثير من الأمور الإيجابية".

وختم بالقول "علينا أن نلعب بنفس الكثافة ونفرض أسلوب لعبنا داخل الملعب ونعتني بأنفسنا، كل الأمور الأخرى ستحدث بشكل تلقائي".