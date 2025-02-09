نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة توتنهام ضد استون فيلا اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، التشكيل المتوقع لمواجهة توتنهام مع نظيره أستون فيلا، والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، على ملعب فيلا بارك، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: باب ماتار سار، رودريجو بنتانكور، ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون، دومينيك سولانكي، سون هيونج مين.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إيزري كونسا، ب أو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون مكجين، أمادو أونانا، يوري تيليمانس.

خط الهجوم: جاكوب رامزي، أولي واتكينز، مورجان روجرز.

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