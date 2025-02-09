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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي وقع على عقود انتقاله لنادي الشمال القطري، مشيرًا إلى أن اللاعب يعيش حالة توتر شديدة، وفوجئ برد فعل الجماهير، وحاول تبرير قراره لمحمد رمضان المدير الرياضي، واستشعر غضب مسئولي النادي من جانبه.

أكرم توفيق يعيش حالة توتر لهذا السبب

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: " أكرم توفيق كان يريد الرحيل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية في أمريكا، وبعد البطولة يرحل إلى الشمال القطري، وتمت الموافقة على رغبته".

وأضاف: "بنسبة تصل لـ99%، فأن أكرم توفيق لن يتواجد مع الأهلي في المونديال، في ظل وجود حمدي فتحي خلال منافسات البطولة".

وأكمل: "غير حقيقي ما يتم تداوله بشأن عودة المفاوضات لتجديد عقد اكرم توفيق".