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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن انتقال مصطفى أبوالخير لاعب الأهلي الذي انضم لصفوف المصري، جاء بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر.

كولر وافق على رحيل أبوالخير.. وهناك بند يسمح للأهلي باستعادته مستقبلا

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "كولر وافق على رحيل أبوالخير، بعد ضم أحمد رضا من صفوف بتروجت، ووكيل مصطفى أبوالخير جلب عرضا للاعب من المصري، وكامل أبوعلي تحدث مع محمود الخطيب".

وأضاف: "الخطيب وافق على انتقال أبوالخير للمصري مقابل 2.5 مليون جنيه، وهناك عقد ثلاثي بين اللاعب والناديين، وهناك بند يسمح للأهلي باستعادة اللاعب بعد الموسم القادم، مقابل 5 مليون جنيه.. وهذا هو الاتفاق بين الناديين".