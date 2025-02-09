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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لازال مهتمًا بضم ديريك كوتيسا، وستجرى محاولات خلال هذا الشهر من أجل ضم اللاعب، لينضم في صفقة مجانية نهاية الموسم الجاري.

الأهلي لازال مهتمًا بـ "كوتيسا".. ومحاولات للحصول على توقيعه حاليا

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "وكيل كوتيسا كان سببًا في عدم انتقاله للأهلي في الميركاتو الشتوي، ووعده بجلب عروض أوروبية مع نهاية عقده، لكن الأهلي سيحاول الحصول على توقيعه من أجل الانضمام للفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هناك قناعة داخل الأهلي بامكانيات كوتيسا، والكابتن الخطيب لديه رغبة في ضم اللاعب والحصول على توقيعه لمدة ثلاث مواسم، وكل الاحتمالات في النهاية واردة".