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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن شقيق إيهاب أمين لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي، هو من يتفاوض مع مسئولي النادي بشأن ملف التجديد، مشيرًا إلى أنه اقترح كتابة العقد بـ "الدولار"، في مقابل الحصول على القيمة بالجنيه المصري وفقًا لسعر البنوك.

أمير هشام: منحنى النشاط الرياضي بالأهلي في تراجع.. وأنصح العوضي بسرعة التجديد لـ "إيهاب أمين"

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "هذا الأمر حدث بالفعل، وهناك ترقب من جانب ناديي الزمالك والاتحاد السكندري لموقف إيهاب أمين، وواثق من معلوماتي بنسبة 100%، وذكرت الخبر لثالث مرة حتى الآن".

وأضاف: "فوجئت بأن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي غاضب من الكشف تلك المعلومة، ولكن في النهاية نحن نقدر الجميع".

وواصل: "كنت أتمنى من العوضي، بدل من تكليف أحد الإداريين بكتابة منشور ويشكك في المعلومة بل ويستشهد بأيات قرآنية، وكان عليه حسم ملف تجديد عقد إيهاب أمين بدلا من نفي الخبر".

وزاد: "هل المدير الإداري لا يعرف تفاصيل المفاوضات؟!.. فهذه مصيبة.. فهل هو موجود كمالة عدد؟!، أم أنه يعرف التفاصيل ويريد التكذيب فقط، لأن الكذب يُدخل صاحبه إلى النار".

وتابع: "نحن دائمين الإشادة بعمل خالد العوضي، لكن المنحنى بدأ في الهبوط بشكل واضح، والدليل خسارة فريق الكرة الطائرة من الزمالك في نهائي البطولة العربية بقطر، كما أن مدير النشاط الرياضي فشل في تجديد عقود أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام، وتم التعاقد مع لاعب إيطالي مقابل 120 الف دولار، بل وسافر بنفسه من أجل ضم اللاعب، فلماذا غادر بنفسه لجلب اللاعب في وجود مسئولين آخرين وإداريين داخل قطاع السلة والنشاط الرياضي؟!.

وأكد: "الزمالك قام بتدعيم نفسه بلاعبين أجانب بمبلغ أقل بكثر، فبدلًا من نفي خبر إيهاب أمين، يجب البحث عن أسباب التراجع، قد يكون هناك اهتمامات آخرى لدى العوضى، أثرت على النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة".

ووجه رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الخطيب، وقال: "عليكم بمراجعة أسباب تراجع النشاط الرياضي مؤخرا، ويجب الإسراع في حسم ملف مفاوضات إيهاب أمين، لأن رحيله سيكون خسارة كبيرة للأهلي".