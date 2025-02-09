تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، لمواجهة من العيار الثقيل أمام إشبيلية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية، مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمي: فويتشك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، جافي

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد إشبيلية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.