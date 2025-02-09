متصدر الكالتشيو.. تشكيل نابولي المتوقع أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أودينيزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي

يلتقي نابولي متصدر الدوري الإيطالي ضيفه أودينيزي، مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نابولي المتوقع أمام أودينيزي

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس - سبينازولا.

خط الوسط: أجويسا - لوبتكا - ماكتوماني.

خط الهجوم: بوليتانو - لوكاكو - نيريس.

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وتنقل مباراة نابولي ضد أودينيزي عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.