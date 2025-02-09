نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، في موسمه الحالي، وأبرزهم مباراة توتنهام ضد أستون فيلا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الانجليزي

بلاكبورن روفرز ضد وولفرهابتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بلايموث أرجيل ضد ليفربول، الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة bein sports 2.

توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،عبر قناة bein sports 1.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الاتحاد الانجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الوحيد لبث مباريات البطولة بشكل حصري.

