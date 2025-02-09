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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي بايرن ميونخ إلى الحصول على خدمات فلوريان فيرتز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ يُصارع ريال مدريد على صفقة القرن

ولن تكون مهمة العملاق البافاري سهلة أبدًا التعاقد مع فيرتز، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني الكبير بضم اللاعب إلى الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ يضع فلوريان فيرتز كأولوية خلال الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تعزيز صفوف الفريق بقوة خلال الموسم المقبل.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ عن إمكانية التعاقد مع فيرتز:"بأن الحلم مسموح، نريد أن ننهي عقودنا وانتقالاتنا الداخلية أولا، وبعد ذلك سنرى ما هو ممكن".

وأوضحت التقارير بأن بايرن ميونخ سيدخل صراعًا شرسًا مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع فيرتز خلال الميركاتو الصيفي.

هذا ويعد فيرتز من الأسماء التي ظهرت بقوة في التقارير الإسبانية كأبرز اهتمامات ريال مدريد الصيفية، قبل أن يعلن البايرن عن منافسته المبكرة على الصفقة.

الجدير بالذكر أن النجم الألماني قد شارك في 27 مباراة هذا الموسم، سجل 15 هدفًا وصنع 11 آخرين.