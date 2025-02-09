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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الاسباني العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المنافسات ضمن الجولة الثالثة والعشرون من عمر الليجا، اليوم الاحد الموافق 9 من فبراير الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الاحد بالدوري الإسباني

اليكم مواعيد المباريات

آلافيس ضد خيتافي في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد ليغانيس في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

إسبانيول ضد ريال سوسيداد في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

أشبيلية ضد برشلونة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

