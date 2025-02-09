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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الريدز في جميع أنحاء العالم، معرفة موعد مباراة ليفربول ضد بلايموث ارجايل في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويلتقي ليفربول مع نظيره بليموث مساء اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "هوم بارك"، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد، عبر شبكة سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا Sports TV 1.

