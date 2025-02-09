تشكيل ليفربول المتوقع لمواجه بلايموث ارجايل في كأس الاتحاد الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، فيرجيل فان ديك، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، هيرفي إليوت، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد، عبر شبكة سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا Sports TV 1.

