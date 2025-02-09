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أحمد جودة - القاهرة - أكد جيلبرتو سيلفا أسطورة البرازيل ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال السابق، على رغبته في عودة نيمار إلى منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

جيلبرتو سيلفا: أتمنى عودة نيمار إلى منتخب البرازيل.. ومحمد صلاح الأفضل في العالم

وقال جلبرتو في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الاولى بالتلفزيون المصري: " سعيد جدًا بتواجدي في مصر وإجراء مقابلة على القناة الأولى للتلفزيون المصري. إنه لشرف كبير لي أن أكون هنا، وأسعدني كثيرًا حب الجماهير المصرية للمنتخب البرازيلي وفريق أرسنال. وجدت أن شغف الجماهير المصرية يشبه إلى حد كبير شغف الجماهير البرازيلية بكرة القدم. وبعد هذه الزيارة الأولى، تأكدت أن مصر ستظل دائمًا في قلبي، ولن تكون هذه المرة الأخيرة التي أزورها فيها".

واكمل: " زرت الأهرامات ودرست التاريخ المصري من قبل، لكن رؤيتها على أرض الواقع كان أمرًا مختلفًا تمامًا، تجربة فريدة لا تُنسى! رغم أنني لست متابعًا دائمًا للدوري المصري، إلا أنني في السنوات الأخيرة تابعت بعض الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الأفريقية. كما أنني شاركت في مباراة البرازيل ومصر في كأس القارات 2009، وكانت واحدة من أصعب المباريات التي لعبتها".

وأوضح: "أنا أحب محمد صلاح كثيرا، لأنه لاعب رائع والجماهير تحبه كثيرا، أتمنى أن تستمر مصر في تقديم المواهب المميزة إلى أوروبا مثل صلاح، وأن يكون للمنتخب المصري حضور دائم في كأس العالم".

واشار:" من وجهة نظري، محمد صلاح يستحق كل الدعم، ولا أستطيع مقارنته بالنجم الفرنسي تييري هنري الذي زاملته في أرسنال، لكن الحقيقة أن صلاح تجاوز العديد من أرقام هنري في الدوري الإنجليزي، ولا يزال قادرًا، في هذا العمر، على ترك بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية. أتمنى أن يحقق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، فهو بالفعل من بين أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة بفضل الأداء الاستثنائي الذي يقدمه مع ليفربول، ولا شك أن العديد من الأندية العالمية تتمنى التعاقد معه الآن".

وعن زملائه في فريق أرسنال، اردف جيلبرتو:" أتواصل مع زملائي من الجيل الذهبي لأرسنال، ولدينا مجموعة على "واتساب" نتحدث فيها باستمرار، وعندما نجتمع في لندن، نلتقي مع عائلاتنا ونتذكر الأيام الجميلة. لن أنسى أبدًا تلك الفترة الرائعة مع أرسنال، وأعتقد أن جيلنا كان الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي، فقد نجحنا في تحقيق اللقب الذهبي دون خسارة أي مباراة".

كما علق: "من الصعب مقارنة جيلنا بفريق أرسنال الحالي، فكل لاعب كان له أسلوبه الخاص، كما أن المدربين مختلفون. نحن كنا تحت قيادة آرسين فينغر، بينما الفريق الحالي يقوده ميكيل أرتيتا. لكن لا شك أن أرسنال اليوم يضم فريقًا قويًا ويحاول استعادة مكانته. خلال الموسمين الماضيين، كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، لولا سوء الحظ في الأمتار الأخيرة. أرى أن الفريق حاليًا قادر على الفوز بالبريميرليج هذا الموسم أو في المواسم المقبلة، وأرتيتا يعمل على بناء تاريخ جديد مع الفريق".

واردف:" محمد صلاح هو أصعب لاعب يمكن لأي فريق مواجهته في الدوري الإنجليزي. أرسنال يحتاج إلى تقديم أداء أفضل، وأعتقد أنه يملك فرصة كبيرة لمنافسة ليفربول على اللقب، خاصة إذا خسر فريقه في الجولات الحاسمة".

وعن محمد النني، استكمل: "محمد النني لاعب رائع، وأنا أحترمه كثيرًا بسبب شخصيته المميزة داخل الملعب ورغبته الدائمة في إثبات نفسه ومساعدة زملائه. علاقتي به أصبحت قوية، فهو عاشق لكرة القدم، وتحدثنا كثيرًا معًا. أعتقد أنه، بفضل خبرته كلاعب، يمكنه أن يصبح مدربًا ناجحًا في المستقبل".

وأتم عن حديثه على منتخب البرازيل:" أشعر بالحزن الشديد بسبب غياب منتخب البرازيل عن التتويج بكأس العالم منذ آخر بطولة عام 2002. الجيل الحالي للمنتخب يرغبون في بذل أقصى جهدهم، ويضم العديد من اللاعبين الموهوبين. أتمنى أن يثبتوا أنفسهم في كأس العالم 2026 وأن ينافسوا على اللقب، وكذلك أتمنى أن يعود نيمار لقيادة الفريق، لأنه يمتلك خبرة كبيرة، وتأثيرًا قويًا في الملعب".