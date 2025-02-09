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أحمد جودة - القاهرة - كشف رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، عن تفاصيل تعاقد النادي الملكي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق السابق.

رئيس ريال مدريد الأسبق: الأهلي الأهم في مصر.. وتفاوضت مع رونالدو بهذه الطريقة

وأكد كالديرون في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على "القناة الأولى": "بالتأكيد، الأهلي هو الفريق الأهم في مصر، فقد فاز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، وتغلب على فرق آسيوية، مما منحه شهرة عالمية. إنجازاته الكبيرة ترفع مستوى الكرة المصرية إلى العالمية."

وأضاف: "فخر كبير لي أن أتولى رئاسة ريال مدريد، وشعرت بتميز كبير، لكنها كانت مسؤولية ثقيلة. ريال مدريد نادٍ يمتلك شخصية الفوز، ودائمًا ما يحقق الألقاب التي تُسعد جماهيره حول العالم، بما في ذلك الجماهير المصرية."

وأوضح: "ريال مدريد تعاقد مع كريستيانو رونالدو، وأنا اتفقت معه كرئيس للنادي واتفقت على جميع بنود العقد، وحددت راتبه ومدته في مكتبي الخاص. كريستيانو كان صفقة تاريخية، وحقق العديد من الأرقام القياسية مع الفريق، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات."

واستكمل: "مفاوضاتي مع كريستيانو لم تكن سهلة، إذ كان مانشستر يونايتد، بقيادة السير أليكس فيرجسون، يرفض التفريط به، رغم أن اللاعب كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد. لقد وقعت العقود معه في ديسمبر 2008، وكنت محظوظًا بإتمام هذه الصفقة."



واردف رئيس ريال مدريد الاسبق: "أهم لقب حققه ريال مدريد خلال فترتي هو الدوري الإسباني، بعد غياب دام ثلاث سنوات. كانت بطولة تاريخية لأنها أعادت الفريق إلى منصات التتويج وأسعدت الجماهير."

وقال: "عندما جاء فابيو كابيلو لتدريب الفريق، كنا نهدف إلى تغيير عقلية ريال مدريد. كنا نمتلك أسماءً كبيرة، لكنه كان يؤمن بأن العمل الجاد وعقلية الفوز أهم من الأسماء الكبيرة، وقد كان لهذا التغيير أثر إيجابي على الفريق."

ثم أوضح: "ريال مدريد نادٍ له طابع خاص، فهو لا يهدف إلى الربح، ووضعه الاقتصادي قوي، خاصة بعد التعاقد مع نجم كبير مثل كيليان مبابي. لقد دُفعت له مبالغ ضخمة، لكنه لاعب استثنائي يمتلك موهبة كبيرة، ويسجل الأهداف بكلتا قدميه. إذا استمر بنفس الأداء حتى سن 40، كما فعل كريستيانو رونالدو، فسيحقق الكثير من البطولات للريال."

واكمل: "في رأيي، كريستيانو رونالدو هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، نظرًا لعدد الكرة الذهبية التي حصدها. الجماهير الإسبانية كانت محظوظة بمشاهدة أفضل ثنائي في العالم، كريستيانو وميسي، يتنافسان مع ريال مدريد وبرشلونة."

وعن كأس العالم للأندية، أتم كالديرون: "كأس العالم للأندية المقبلة في الولايات المتحدة ستكون بطولة رائعة، والفيفا يعدّ لها بشكل مميز. ستكون بطولة كبيرة تتابعها الجماهير حول العالم، لكنها لن تصل إلى مستوى دوري أبطال أوروبا من حيث القوة والتنافسية."