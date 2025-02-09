ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بلايموث أرجايل اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من متابعي كرة القدم الإنجليزية عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبليموث أرجايل في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "هوم بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وبليموث أرجايل اليوم الأحد 9-2-2025، ضمن منافسات الدور الرابع بكأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد بليموث أرجايل مساء اليوم الأحد، عبر شبكة سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا Sports TV1.