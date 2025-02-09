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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع أحمد علي عامر لاعب فريق النجوم وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.

المصري يتعاقد مع أحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف الموسم

يُذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 24 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب فريق الأهلي وذلك بعقد يمتد من فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تنتهي بنهاية موسم 2028/2027.

الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى أبو الخير يبلغ من العمر 22 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المحوري كما يجيد اللعب أيضًا في مركز قلب الدفاع