نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت بالجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر بعد غدا الاثنين على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري

وتقام هذه المباراة في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق الثاني عشر من فبراير الجاري على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل

Naira