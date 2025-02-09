الرياضة

خاص| محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر للاعب

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خاص| محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر للاعب

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أحمد جودة - القاهرة -  

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الأمس الجمعة.

 محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر للاعب

وأضاف نصر خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كان هناك فاول محتسب لنا والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".

وواصل:" قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الالفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وأكمل:" بعدها قام ناصر ماهر بضربي  بالقلم ورحمة كابتن إيهاب جلال  أغلي شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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