نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر للاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الأمس الجمعة.

محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر للاعب

وأضاف نصر خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كان هناك فاول محتسب لنا والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".

وواصل:" قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الالفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وأكمل:" بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم ورحمة كابتن إيهاب جلال أغلي شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".