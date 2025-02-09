نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل يحيى عطية الله يكشف لـ "دوت الخليج" موقفه داخل الأهلي بعد قيد معلول وموعد عودته من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محسن المعادي، وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب داخل القلعة الحمراء عقب قرار قيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، في الانتقالات الشتوية التي أغلقت في مصر صباح اليوم الأحد.

وكان النادي الأهلي، قرر قيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في القائمة الشتوية، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا، في وتر أكيليس، حيث تم رفع اسمه من قائمة المارد الأحمر مع بداية الموسم الجاري.

وأكد المعادي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن عطية الله ليس مُستاء كما صور البعض من قيد معلول، وهو يقدره تمامًا ويعلم قيمته داخل النادي الأهلي وحرص على تهنئته بالعودة مرة أخرى، والجميع يتنافس من أجل مصلحة الفريق في النهاية، ولا يوجد أي حالة ضيق من جانب عطية الله من قيد زميله بالفريق.

وكيل عطية الله يكشف موقف الأهلي من شراء عقده وموعد عودته من الإصابة

وعن تفعيل الأهلي بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي قال المعادي: "اللاعب مستمر في الفريق حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحدث أي تفاوض من الأحمر بشأن إمكانية شراء عقد عطية الله بصورة نهائية، وحال رغب المارد الأحمر الإبقاء على اللاعب سيكون هناك ترحيب بكل تأكيد، خاصةً أن عطية الله سعيد هنا".

واختتم المعادي عن إصابة اللاعب المغربي: "من المفترض أن يعود عطية الله للتدريبات الجماعية في بداية مارس المقبل وهو يسير في برنامجه العلاجي بشكل جيد، وسوف يعود للمشاركة بواقٍ للوجه بناءً على تعليمات الأجهزة الطبية لفترة محددة".

