نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرة ذاتية مميزة لرئيس لجنة الحكام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بتعيين الحكم الكولومبي السابق أوسكار جوليان رويز، يكون المجلس نفذ وعده السابق للأندية بوجود خبير أجنبي متميز قبل يوم ١٠ فبراير للإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر.

سيرة ذاتية مميزة لرئيس لجنة الحكام الجديد

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

وسبق لأوسكار رويز أن أدار مباريات عديدة في بطولات كأس العالم، ٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان، و٢٠٠٦ في ألمانيا، وكذلك ٢٠١٠ في جنوب إفريقيا.

وبعد اعتزاله تم تعيينه من قبل الفيفا، في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.