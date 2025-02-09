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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب فريق الأهلي وذلك بعقد يمتد من فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تنتهي بنهاية موسم 2028/2027.

المصري يتعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي لثلاثة مواسم ونصف الموسم

الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى أبو الخير يبلغ من العمر 22 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المحوري كما يجيد اللعب أيضًا في مركز قلب الدفاع

