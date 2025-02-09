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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك تعاقد مع التونسي أحمد الجفالي لاعب الاتحاد المنستيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناءً على توصية من أحمد حسام ميدو وحازم إمام.

خالد الغندور: زبير بية سر تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: بأن ميدو وحازم إمام تواصلا مع زبير بية لمعرفة رأيه في إتمام الصفقة، الذي أشاد باللاعب جدا واعتبره من أهم مواهب تونس الصاعدة.

وأضاف: الصفقة كلفت نادي الزمالك ٥٠٠ الف دولار، تم دفع ٢٠٠ ألف دولار وسيتم دفع ٣٠٠ ألف دولار في الصيف مع وجود نسبة بيع تقدر بـ٢٠٪؜ من نسبة إعادة البيع.