نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة وجلسة مع التحدي لفسخ العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد ياسر لاعب نادي التحدي الليبي والبنك الأهلي والمصري السابق، عن توقيع عقود انضمامه لفريق غزل المحلة وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي.

أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة وجلسة مع التحدي لفسخ العقود

وقال أحمد ياسر في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "هناك جلسة مع نادي التحدي الليبي اليوم من أجل فسخ العقود وذلك من أجل سيستم الـTms".

وأضاف ياسر في تصريحاته: "وقعت على عقود انضمامي لفريق غزل المحلة وأرغب في العودة اصفوف الفريق حاليًا".

وواصل: "سأكون متواجد في المحلة غدًا أو بعد غد من أجل المشاركة في تدريبات الغزل والانضمام إلى صفوف الفريق".