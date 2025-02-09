الرياضة

أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة وجلسة مع التحدي لفسخ العقود

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أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة وجلسة مع التحدي لفسخ العقود

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد ياسر لاعب نادي التحدي الليبي والبنك والمصري السابق، عن توقيع عقود انضمامه لفريق غزل المحلة وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي.

أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامي للمحلة وجلسة مع التحدي لفسخ العقود 

وقال أحمد ياسر في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "هناك جلسة مع نادي التحدي الليبي اليوم من أجل فسخ العقود  وذلك من أجل سيستم الـTms".

وأضاف ياسر في تصريحاته: "وقعت على عقود انضمامي لفريق غزل المحلة وأرغب في العودة اصفوف الفريق حاليًا".

وواصل: "سأكون متواجد في المحلة غدًا أو بعد غد من أجل المشاركة في تدريبات الغزل والانضمام إلى صفوف الفريق".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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