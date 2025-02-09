كريم حسن شحاتة: أولكسندر كان هو اللاعب الذي يقصده كولر وتم قيد معلول بعد فشل ضمه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أولكسندر نازارينكو لاعب نادى بوليسيا الأوكراني الذي كان يقصده مارسيل كولر المدير الفني للاهلي بوصفه بقطعة الشطرنج للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

كريم حسن شحاتة: اولكسندر كان هو اللاعب الذي يقصده كولر وتم قيد معلول بعد فشل ضمه

واضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن الأهلي أرسل عرضا رسميا لنادي بوليسيا الأوكراني من اجل ضم اللاعب أولكسندر مقابل 2 مليون دولار لكن ناديه تمسك بالحصول على 3 ونصف مليون دولار مما تسبب في فشل الصفقة.

واوضح كريم حسن شحاتة أن الأهلي ينتظر الموسم المقبل من أجل الدخول في مفاوضات مع النادي الأوكراني من الحصول على خدمات اللاعب.