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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس فسخ عقد اللاعب مصطفى أبو الخير مع الأهلي، قبل غلق باب القيد.

خالد الغندور يكشف كواليس فسخ عقد مصطفى أبو الخير مع الأهلي

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن علي ماهر تواصل مع أبو الخير بنفسه واقنعه إنه هيكون جزء أساسي في تشكيلة المصري وإنه في حاجة له في الدوري والكونفدرالية.

وأضاف الغندور، أننا تحدثنا من قبل أن اللاعب كان لديه العديد من العروض أبرزها غزل المحلة والحرس وبتروجت وزد ولكن تفاجئنا اليوم بإن اللاعب فسخ عقده مع الأهلي ووقع على عقود انضمامه للنادي المصري.

وأكمل، أن وكيل اللاعب استغل علاقته الجيدة بمسؤولي الأهلي ونجح في فسخ عقد اللاعب قبل غلق الميركاتو.

واختتم، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للمصري صباح الأمس وتوجه إلى بورسعيد للانضمام لتدريبات الفريق.