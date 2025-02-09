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أحمد جودة - القاهرة - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي الأنسب لقيادة الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وائل القباني: طارق مصطفى الأنسب لقيادة الزمالك وجروس لم يضيف جديد للأبيض

وأكد القباني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور إن طارق مصطفى مدرب كبير وخبراته حدث ولا حرج وفي النهاية مدرب مصري.

وتابع القباني: "الزمالك كان يحتاج 8 صفقات سوبر على الأقل في الميركاتو الحالي وجروس لم يضيف جديد في أداء الزمالك منذ قدومه".

وواصل: "جروس لا يعتمد على الاستحواذ ويركز على المرتدات فقط عكس جوميز، والزمالك يحتاج لمدير فني جديد في الوقت الحالي".