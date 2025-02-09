ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إيجابيًا مع نظيره أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تمكن جوليان ألفاريز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها أوريلين تشواميني، نفذها ألفاريز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 50، بعد تسديدة من جود بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع لينجليت ليتابعها مبابي بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد رأسية من جود بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء.

وسدد رودريجو جوس لاعب ريال مدريد في الدقيقة 82، تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس يان أوبلاك.

وأطلق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 90، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يتصدر الملكي جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل الروخي بلانكوس وصافة الترتيب برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهتين.

