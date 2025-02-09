نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر نادي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

سجل جوليان ألفاريز أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها أوريلين تشواميني، نفذها ألفاريز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل كيليان مبابي لصالح ريال مدريد في الدقيقة 50، بعد تسديدة من جود بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع لينجليت ليتابعها مبابي بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.