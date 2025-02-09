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أحمد جودة - القاهرة - فجر برايتون مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.

تشيلسي يفوز على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح تشيلسي في تسجيل هدفه مبكرا في الدقيقة الخامسة من هدف عكسي عندما حاول فيربيرجن مدافع برايتون تشتيت الكرة ولكنه سجل الهدف في مرماه ليعلن عن أول أهداف المباراة للبلوز.

شن لاعبو برايتون الكثير من الهجمات حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق جورجينهو راتر الذي سجل الكرة ببراعة في الجانب الأيسر لمرمى تشيلسي.



جاء باقي أحداث الشوط الأول متعادلا ومتواضعا بين الجانبين ولم تثمر أي هجمات من الفريقين عن أية أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح كاورو ميتوما في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57 عندما تلقى تمريرة رائعة من جورجينهو راتر من داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ببراعة في مرمى البلوز ويعلن عن الهدف الثاني لبرايتون.

حاول لاعبو تشيلسي تعديل النتيجة، حيث سيطروا على معظم أحداث اللقاء وشنوا بعض الهجمات ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف.

