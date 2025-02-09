نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الميركاتو الشتوي 2024 – 2025.. صفقات نارية تُشعل المنافسة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار، مساء اليوم السبت، على فترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي 2024-2025 في مصر، ونجحت معظم الأندية في تدعيم صفوفها بصفقات قوية لاستكمال الموسم الجاري، فيما لم تستطيع بعض الأندية أي تعاقدات مكتفية بقوائمها الحالية.

صفقات نارية تُشعل المنافسة في الدوري المصري

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" جميع الصفقات التي شهدها الميركاتو الشتوي في الدوري المصري بالموسم الحالي 2024 – 2025:

الأهلي

السلوفيني نيتس جراديشار (فيهرفار المجري) - أحمد رضا (بتروجت) - مصطفى العش (زد) - المغربي أشرف بنشرقي (الريان القطري) – بالإضافة لـ محمود حسن تريزيجيه ولكنه سينضم عقب نهاية الموسم الحالي.

الزمالك

محمود جهاد (فاركو) - أحمد حسام (الجونة) - المغربي صلاح الدين مصدق (نهضة الزمامرة) -التونسي أحمد الجفالي (الاتحاد المنستيري)

سيراميكا

عمر بلخير – محمد رضا بوبو (بيراميدز) – مازن ياسر (الجونة) – أحمد عبدالرحمن (راية) – بالإضافة لضم أحمد قندوسي نهائيًا من النادي الأهلي.

المصري

جون إيبوكا (سيراميكا) – مصطفى أبو الخير (الأهلي) – أحمد علي (النجوم)

البنك الأهلي

حسن أحمد (بترول أسيوط)

مودرن سبورت

التونسي معتز زدام (الترجي التونسي) - علي فوزي (إنبي) - أحمد يوسف (إنبي) - حسام حسن (سموحة) - محمد هلال (البنك الأهلي) - وليد علي فرج (فاركو)

زد إف سي

الرواندي رافائيل يورك (جيفلي السويدي)

الاتحاد السكندري

محمود علاء (انتقال حر) - شكري نجيب (فاركو) - يوسف أسامة نبيه (بيراميدز) - إسلام مروزق (بلدية المحلة) - سمير فكري (المصري) - الإيفواري كرامو كوامي (الأولمبي الليبي) - نور الدين بحار (اتحاد جدة السعودي) - علاء يحيى (سيراميكا كليوباترا) –عبدالله دياباتيه (كوت ديفوار).

سموحة

عمرو السيسي (مودرن سبورت) - أحمد حكم (غزل المحلة) - علي عمرو (تيم إف سي).

إنبي

حسام غانم (الجونة) – أحمد زكي (مسار) – زياد كمال (الزمالك).

غزل المحلة

عبد الرحمن خالد "جبنة" (الاتحاد) - موسى فراوي وأحمد ياسين (البنك الأهلي) - عماد ميهوب وأحمد فوزي (بيراميدز) – الفلسطيني محمود وادي (السواحلي الليبي).

الجونة

مروان محسن (انتقال حر) – محمد النحاس (إنبي) – محمود عباس المنيا – عبدالله ياسين (انتقال حر) – محمود العالمي (السويس).

حرس الحدود

رأفت خليل (زد) – محمد سامي ( سيراميكا) – طارق طه (مودرن سبورت) – كريم يحيى (الاتحاد السكندري)

بتروجيت

أدهم حامد (البنك الأهلي)

* لم تبرم أندية (بيراميدز – فاركو – الإسماعيلي – طلائع الجيش) أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتكمل الموسم بقائمتها دون تغيير في صفوف الفرق الأربعة*

