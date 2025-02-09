التعادل الإيجابي يحسم قمة "ديربي مدريد"
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة ريال مدريد وضيف أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، في الشوط الأول، قبل أن يدرك الريال التعادل عن طريق الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 50.
وبهذا التعادل بقي ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب الثاني برصيد 49 نقطة، لتستمر المنافسة الشديدة بين الفريقين على الصدارة مع وجود مباريات حاسمة في الأسابيع المقبلة.
وضمن مباريات الجولة ذاتها، تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه جيرونا بنتيجة (3 - صفر)، وفياريال على لاس بالماس بهدفين لهدف، وسلتا فيغو على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة (3 - 2).
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