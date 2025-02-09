فوز عريض لأتلانتا وميلان يتخطى إمبولي
فاز فريق ميلان على نظيره إمبولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين ميلان بالفضل في الفوز للثنائي رفائيل لياو وسانتياغو خيمينيز في الدقيقتين (68 و76).
ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع ويملك مباراة مؤجلة أمام بولونيا، فيما توقف رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي مباراة أخرى حقق اتلانتا فوزا عريضا على هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة.
وسجل أهداف المباراة ماتيو ريتيغي أربعة أهداف في الدقائق 21، و25، و44 و56، فيما أضاف إيديرسون الهدف الخامس.
وأكمل ريتيغي الهاتريك في الدقيقة 44، قبل التوقيع على الرباعية في الدقيقة 56، داخلا تاريخ أتلانتا كأول لاعب يسجّل 20 هدفا بقميصه في أول 24 مباراة في الدوري الإيطالي.
وبهذه الفوز رفع فريق أتلانتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث محققا فوزه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أن مني بخسارته الـ 15.
وبدوره تعادل تورينو مع ضيفه جنوى 1-1، فرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر مبتعدا بفارق نقطة عن جنوى برصيد 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
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