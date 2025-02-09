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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الابيض على الإسماعيلي كان مهما للغاية من أجل استعادة الثقة مرة أخرى.

نادر السيد: دعم جماهير الزمالك المثالي من أهم أسباب الفوز على الإسماعيلي.. ومتفائل بهذا الثنائي



وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "دعم جماهير نادي الزمالك المثالي كان أهم أسباب الفوز على الإسماعيلي، وأحمد حسام ومحمود جهاد ثنائي مميز ومتفائل بهما في المرحلة المقبلة".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.