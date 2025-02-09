نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: انتقال أبو الخير للمصري بالاتفاق مع الأهلي واللاعب "عربون" شراء محمود جاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن انتقال مصطفى أبو الخير، لاعب النادي الأهلي، إلى فريق المصري البورسعيدي تم بالاتفاق بين إدارة الناديين.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة أن الأهلي حصل على مبلغ 2.5 مليون جنيه مقابل رحيل مصطفى أبو الخير إلى النادي المصري بعد التوصل إلى اتفاق بين إدارة الناديين.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن انتقال أبو الخير للمصري يأتي تمهيدًا لتعاقد الأهلي مع الحارس محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.