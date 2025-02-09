عبدالخالق: محمود جهاد إضافة قوية للزمالك.. وهذا اللاعب مستقبل النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على الإسماعيلي جاء في وقته لاستعادة الثقة مرة أخرى.

عبدالخالق: محمود جهاد إضافة قوية للزمالك

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود جهاد قدم أوراق اعتماده في الظهور الأول له مع الفريق وأثبت بأنه يمتلك شخصية اللاعب الكبير ويستحق ارتداء قميص نادي الزمالك وسيكون له شأن كبير في وسط ملعب القلعة البيضاء".

وأضاف: "ناصر ماهر لاعب ملتزم وما حدث في مباراة الإسماعيلي نرفزة ملعب، والزمالك يفتقد عبدالله السعيد وهو لاعب يمنح الفريق أفضلية في الجانب الهجومي، ومحمد السيد لاعب صاحب شخصية ومكسب كبير للقلعة البيضاء وهو مستقبل النادي في هذا المركز".