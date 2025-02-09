نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأحمر.. وموقفهم من اللحاق بالقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابات لاعبي القلعة الحمراء، وموعد عودتهم للمشاركة مع الشياطين الحمر في المباريات.



وقال الدكتور أحمد جاب الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق: "إمام عاشور جاهز لمباراة غزل المحلة المقبلة".

وأوضح: "علي معلول لائق طبيا ويشارك في التدريبات بشكل كامل منذ 5 أسابيع، ولا توجد محاذير طبية لمشاركة علي معلول في المباريات الأمر يتوقف على الجانب البدني والفني".

وتابع: "داري بدأ المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الأهلي وبات جاهزا من الجانب الطبي، وهو لا يعاني من إصابة مزمنة وتعرض للإصابة في الخلفية لأول مرة".

وأردف طبيب القلعة الحمراء: "طاهر محمد طاهر في المرحلة الأخيرة ويعود خلال أسبوع للمباريات".



واستطرد: "وسام أبو علي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ويحتاج من أسبوع ل10 أيام للعودة من الناحية الطبية، ويستطيع اللحاق بمباراة القمة".

وأردف: "يحيى عطية الله يحتاج لشهر من أجل العودة للملاعب بعد جراحة الوجه".



واختتم الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي حديثه قائلًا: "ياسر إبراهيم يحتاج لقرابة الأسبوعين من أجل العودة للملاعب".