نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلن انتهاء ميركاتو الزمالك بـ 4 صفقات جديدة ويؤكد بدء مفاوضات تجديد عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن إتمام التعاقد مع أربع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن هذه الصفقات جاءت بناءً على الخطة المحددة وبما يتناسب مع الإمكانيات المالية للنادي.

وخلال تصريحات له في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، أشار ميدو إلى أن الزمالك قد نجح في ضم اللاعبين: محمود جهاد، أحمد حسام، المغربي صلاح الدين مصدق، والتونسي أحمد الجفالي.

وأضاف: "أطمئن الجمهور بأن الأمور ستتحسن في الفترة القادمة بفضل الصفقات التي تم إبرامها، ولكن من المهم أن نعلم أن تدعيم الفريق لا يمكن أن يتم في سوق انتقالات واحد فقط."

وتطرق ميدو إلى ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، حيث أكد أنهم سيبدؤون في التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، وعلى رأسهم زيزو، وسيعقدون جلسة مع اللاعب ووالده للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن النادي سيعلن بشكل شفاف عن كل العروض المقدمة، وأي تنازلات من اللاعب، وأسباب تعثر التجديد في حال عدم الوصول إلى اتفاق.